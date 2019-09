Regno Unito, Carlo Martino Lucarini diventa membro dell’Academia Europaea

Il prof. Carlo Martino Lucarini del Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo è stato nominato “membro ordinario” del Academia Europaea per la sezione “Classics and Oriental Studies”. La Academia Europaea, è una accademia scientifica paneuropea non governativa, con sede a Londra dal 1988, anno della sua fondazione, e annovera circa 3800 membri tra i quali esperti in discipline umanistiche, giuridiche, economiche, sociali e politiche, matematica, medicina e tutti i rami delle scienze naturali e tecnologiche che mirano collettivamente a promuovere l’apprendimento, l’istruzione e la ricerca interdisciplinare ed internazionale.