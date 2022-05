Regno Unito, ceramica italiana protagonista alla Clerkenwell Design Week

La ceramica italiana e ICE-Agenzia sono per la prima volta Event Partners della 11ma edizione della “Clerkenwell Design Week” di Londra, il festival indipendente del design più importante del Regno Unito, con più di 100 showroom, 350 marchi esposti e circa 35.000 visitatori annui da tutta Europa. L’evento si svolgerà dal 24 al 26 maggio in St. John’s Square. All’interno del padiglione denominato “Covered”, ICE-Agenzia di Londra ha organizzato uno spazio denominato “Ceramics of Italy” che ospiterà una collettiva di nove aziende italiane del settore: Cerdomus, FAP Ceramiche, Ceramiche Keope, Litokol, Mirage Granito Ceramico, Ceramiche Refin, Gruppo Ceramiche Ricchetti, Ceramica Sant’Agostino e Ceramiche Settecento-Valtresinaro. Tra le iniziative in programma al festival, martedì 24 maggio alle ore 13 è prevista la conferenza “Ceramics of Italy” alla quale interverranno Cristina Faedi, responsabile Attività Promozionali di Confindustria Ceramica, Giovanni Sacchi di ICE-Agenzia Londra, Marco Pavoni, architetto associato dello studio Zaha Hadid e Annabella Nasetti, direttore creativo di Living Concept Int. Ltd. Modera l’incontro Marcus Fairs, fondatore ed editore della rivista di architettura e design “Dezeen”. Ai partecipanti del festival sarà data la possibilità, attraverso la piattaforma BSPOKE 365, di attivare azioni di networking fra i brand e A&D, buyers e professionisti del settore e di organizzare momenti di approfondimento in panel e workshop durante la manifestazione.