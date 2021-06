Regno Unito, Confassociazioni Uk cresce nel nord dell’inghilterra: presto sede operativa a Manchester

“La Festa della Repubblica appena celebrata non solo ci ha ricordato un anniversario importante per il nostro Paese, ma ha rappresentato anche una festa in cui si rinsaldano i legami con coloro che l’Italia la portano nel cuore pur vivendo all’estero”. Con questo pensiero Angelo Deiana e Stefano Potortì, rispettivamente Presidente di Confassociazioni e Neo-Presidente di Confassociazioni Uk, hanno annunciato, attraverso una nota congiunta, la progressione verticale e positiva di azioni con cui la neonata branca oltremanica di Confassociazioni sta dimostrando la propria traiettoria per diventare, ormai, una “best case study” riguardo a tradizione e innovazione sul networking associativo internazionale. “Alla più ampia rete britannica, che avviata pochi mesi fa ormai conta, oggi, oltre 300 soci, una nutrita schiera di attenti follower sui social ed una serie di partnership con associazioni locali – ha proseguito Stefano Potortì – si affiancherà ben presto una nuova sede operativa a Manchester specialmente dedicata al Nord dell’Inghilterra e guidata come Presidente da Aldo de Leonibus, imprenditore di successo nel campo dell’innovazione, dell’incubazione di impresa e della consulenza aziendale. Insieme a lui, fondatore di Inventya Ltd, uniranno le forze Samantha Dobson (Director presso Del Vigna Dobson) in qualità di Vice-Presidente e Giusy Masiello, come facente funzioni di Segreteria. A questa sede seguiranno delle altre per competenza geografica distribuite in tutto il Regno Unito. Se i tempi ancora non permettono lo sviluppo di incontri di persona, già ampiamente preceduti da eventi e meeting online tenuti dai soci di Confassociazioni UK, la comunicazione oltremanica sarà comunque ben presto incrementata ed agevolata dall’introduzione di una nuova APP dedicata ai soci e all’interazione tra questi”. “E’ solo il lavoro di squadra che ci ha permesso di arrivare in così breve tempo a dei risultati assai lusinghieri – ha concluso il Presidente Angelo DEIANA -. Sono lieto di dare il benvenuto ai nostri nuovi membri di Manchester e al Presidente de Leonibus che, esperto di innovazione, ha saputo cogliere l’opportunità che la crescita di Confassociazioni UK rappresenta”.