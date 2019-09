Regno Unito, Domitilla Vanni premiata agli Emerald Literati Awards

Nell’ambito del conferimento degli Emerald Literati Awards 2019 il comitato editoriale della prestigiosa casa editrice inglese Emerald ha selezionato come highly commended paper un articolo scientifico di cui è autrice la dott.ssa Domitilla Vanni Di San Vincenzo, ricercatrice con abilitazione scientifica a professore associato di “Diritto privato comparato” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo. L’articolo premiato, dal titolo “In an ideal world who should carry the can for wrongdoing business? A look at the global and the Italian context”, è pubblicato sulla rivista Journal of Financial Crime e indaga sul tema del riciclaggio internazionale, riportando il contenuto di una relazione presentata dalla stessa autrice in un convegno internazionale, organizzato dalla Università di Cambridge e dal Institute of Advanced Legal Studies di Londra.