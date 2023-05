Regno Unito, dopo Carlo altri 23 reali per la successione: c’è anche un’italiana

Sono 23 i reali in linea di successione per il trono del Regno Unito e tra loro c’è anche un po’ di Italia. Dopo Carlo III, che verrà incoronato il 6 maggio a Westminster, un giorno toccherà a William, primogenito del nuovo sovrano, che è il primo nella linea di successione al trono. Nato nel 1982 dal matrimonio tra Carlo e Lady Diana, è sposato dal 2011 con Kate Middleton, conosciuta all’università. Come erede al trono, il suo compito principale sarà sostenere Carlo III negli impegni reali. I tre figli di William e Kate, George, Charlotte e Louis, sono rispettivamente secondo, terza e quarto nella linea di successione monarchica. Al quinto posto nella linea di successione troviamo invece Harry, duca di Sussex, nonostante il suo status di ‘principe ribelle’, che dal gennaio 2020 ha rinunciato ai doveri reali e vive ormai in California con la moglie Meghan. I loro figli Archie e Lilibet sono sesto e settima in linea di successione.

All’ottavo posto nella linea di successione troviamo Andrea, duca di York e terzogenito di Elisabetta II, escluso dalle attività pubbliche dopo lo scandalo sessuale in cui è stato coinvolto. Dalla ex moglie Sarah Ferguson, ha avuto due figlie, Beatrice e Eugenie. Ed è con Beatrice, nona in linea di successione, che la discendenza reale britannica si tinge dei colori dell’Italia. Beatrice infatti ha sposato Edoardo Mapelli Mozzi, uomo d’affari di famiglia nobile italiana. Dal loro matrimonio, celebrato nel luglio 2020, è nata Sienna Elizabeth, decima candidata al trono del Regno Unito. Posizione numero 11 e 12 nella discendenza reale per Eugenie e per suo figlio August Philip Hawke, nato nel 2021 dal matrimonio con Jack Brooksbank. Tredicesimo nella linea di successione è Edoardo, duca di Edimburgo e quartogenito di Elisabetta II. Posizione 14 per James conte di Wessex, figlio di Edoardo e della duchessa Sophie. Segue al quindicesimo posto la sorella di James, Lady Louise, primogenita della coppia. Al numero 16 c’è la principessa Anna, seconda e unica figlia femmina della regina Elisabetta II. Dal primo matrimonio con Mark Phillips sono nati due figli. Il maschio, Peter, è il diciassettesimo nella successione reale, mentre alla posizione numero 18 e 19 ci sono le sue figlie, Savannah e Isla. Chiudono la linea di successione Zara, seconda figlia di Anna, al ventesimo posto, e i tre figli Mia Grace, Lena Elizabeth e Lucas Philip, rispettivamente al numero 21, 22 e 23, avuti dal matrimonio con Mike Tindall, ex giocatore della nazionale di rugby inglese.