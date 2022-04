Regno Unito, Drink Business Green Award 2021: successo per il vino toscano di Ruffino

L’azienda vitivinicola toscana Ruffino ha vinto il Drinks Business Green Awards 2021 nella categoria “wine, beer or cider”. Il Drink Business Green Awards è l’unica iniziativa che premia gli operatori del settore delle bevande che adottano un approccio ecologico e sostenibile alla loro attività, giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione.

“Il vincitore di quest’anno è un’azienda che ha fatto grandi passi avanti nella gestione sostenibile della sua produzione di vino – si legge nella motivazione – Dal ridurre l’uso di energia e i rifiuti, al promuovere la biodiversità, Ruffino ha davvero impressionato i nostri giudici. Con un bilancio di sostenibilità completo, è stato chiaro a tutti come questa azienda italiana stia prendendo in modo estremamente serio il suo approccio all’ambiente, facendo molti cambiamenti nell’ultimo anno, in meglio e misurabili, dalla creazione di zone umide alla certificazione biologica”.

Solo nell’ultimo anno Ruffino ha ottenuto le certificazioni SNQPI e Biodiversity Friend per il 100% dei vigneti di proprietà dell’azienda; oltre la metà il processo di conversione al biologico dei vigneti di proprietà e entro il 2025 il 100% della produzione sarà biologica: una sfida ambiziosa, in cui l’azienda crede fermamente e che permetterà di ridurre il suo impatto ambientale e di soddisfare le esigenze dei consumatori sempre più attenti a scegliere prodotti sostenibili.

L’approccio integrato di Ruffino riguarda anche i fornitori e i partner: infatti la società prevede di utilizzare il 100% di uva da fornitori sostenibili o certificati biologici e di convertire il 100% delle auto aziendali in modelli elettrici o ibridi. Sono inoltre state realizzati 2 impianti di trattamento delle acque reflue all’avanguardia per le cantine. L’80% di rifiuti prodotti è stato conferito per il riciclo e il 100% dei siti di produzione sono stati certificati ISO 14001:2015.

I progetti per la cura del territorio dell’azienda sono importanti e prevedono nel prossimo biennio di alimentare 2 cantine con i pannelli solari, di coltivare il 95% di ettari di proprietà con agricoltura di precisione, di portare il 100% dei vigneti di proprietà allo Standard nazionale di sostenibilità del vino certificato e, infine, di definire gli obiettivi al 2030 per la riduzione dell’acqua e delle emissioni. Inoltre è stato realizzato, secondo le linee guida della Global Reporting Initiative e garantito da un revisore terzo, il terzo bilancio di sostenibilità che registra l’impegno di Ruffino di assegnare ai progetti per la sostenibilità circa il 26% dei suoi investimenti totali, superando gli 8 milioni di euro nei prossimi quattro anni.