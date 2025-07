Regno Unito, Emilio Berti premiato dalla British Society for Dermatopathology

Emilio Berti, specialista in Dermatologia del Gruppo MultiMedica e professore emerito all’Università degli Studi di Milano, ha ricevuto la “Dr. Neil Smith Medal”, conferita dalla British Society for Dermatopathology in occasione del 105° Annual Meeting della British Association of Dermatologists, svoltosi a Glasgow. Lo rende noto il Gruppo MultiMedica.

“La medaglia, consegnata alla presenza di Catherine Margaret Stefanato, esperta del St John’s Institute of Dermatology di Londra – informa il Gruppo MultiMedica – premia il suo rilevante contributo scientifico nell’ambito della dermatopatologia, in particolare nello studio dei linfomi cutanei.

Berti ha infatti descritto e caratterizzato una rara e aggressiva forma di linfoma cutaneo, il linfoma T CD8 epidermotropo citotossico, oggi riconosciuto dalla World Health Organization (WHO) con il nome di Linfoma di Berti.

Un risultato che conferma il valore della ricerca italiana e l’eccellenza del nostro team”.