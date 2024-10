Regno Unito, Eni: completata l’aggregazione degli asset di esplorazione e produzione con Ithaca Energy

Eni S.p.A. (“Eni”) annuncia oggi il completamento dell’aggregazione della quasi totalità dei propri asset di esplorazione e produzione situati in UK, esclusi quelli situati nell’East Irish Sea e quelli legati ai progetti CCUS (“Eni UK Business”), agli asset di Ithaca Energy plc (“Ithaca”). A fronte di tale aggregazione Eni UK riceve azioni ordinarie di Ithaca di nuova emissione rappresentative di una partecipazione pari a circa il 38,7% del capitale sociale di Ithaca.

L’aggregazione conferma l’impegno di Eni nel Regno Unito, dove la società è impegnata lungo l’intera catena dell’energia (dalle attività upstream nell’oil&gas alle rinnovabili, dalla CCS fino al potenziale sviluppo futuro di progetti legati alla fusione magnetica). Combinando due portafogli complementari, l’operazione consolida la posizione upstream di Eni in UK, paese nel quale la società vede opportunità di generare valore attraverso iniziative di sviluppo e ottimizzazione.

L’operazione evidenzia ancora una volta la validità del modello satellitare di Eni ed è in linea con le precedenti aggregazioni effettuate dalla società in ambito upstream, incluse Vår Energi in Norvegia e Azule Energy in Angola. Il modello satellitare risponde alle sfide e alle opportunità poste dai mercati energetici creando società focalizzate, snelle e in grado di attrarre nuovi capitali, dedicate alla creazione di valore attraverso sinergie operative e finanziarie e attraverso l’accelerazione della crescita.

A seguito del completamento dell’aggregazione, Eni diventa un azionista pienamente impegnato, di lungo termine e di sostegno per Ithaca, ora posizionata come l’operatore che detiene maggiori risorse nel Mare del Nord del Regno Unito1. Ithaca possiede un portafoglio con opportunità diversificate di produzione e sviluppo in grado di sostenere una significativa crescita organica a lungo termine, fornendo il petrolio e il gas essenziali per la sicurezza energetica e sostenendo al contempo gli obiettivi di decarbonizzazione del Regno Unito. Grazie a una significativa versatilità nel portafoglio, un solido track record nella realizzazione di operazioni di M&A ad alto valore aggiunto e un’importante capacità finanziaria, il Gruppo Aggregato continuerà ad essere orientato alla creazione di valore, concentrandosi su investimenti di alta qualità nell’ambito delle proprie opportunità di crescita organica e inorganica per massimizzare la generazione di rendimenti sostenibili per gli azionisti.

L’operazione è stata approvata dalle autorità competenti, ivi incluse le autorità antitrust.