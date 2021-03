Regno Unito, Financial Times: Nohup tra le aziende europee più in crescita

Nohup, azienda italiana di servizi per il cloud e per la trasformazione digitale con sede a San Giorgio di Nogaro (Udine), è rientrata quest’anno nella classifica del Financial Times “FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies”, la classifica delle aziende europee a più forte crescita. Lo ha reso noto oggi la stessa impresa, che ha fatto sapere di aver registrato “un aumento dei ricavi del 172%. È proprio grazie a questa crescita che la società è entrata nella classifica realizzata dal principale quotidiano economico del Regno Unito, il Financial Times, e da Statista, società tedesca specializzata in elaborazione dati. “Il riconoscimento ci onora e ci spinge a fare sempre meglio – hanno commentato i fondatori, i due informatici Maria Aiello e Riccardo Fabbri -, e non ci sono solo numeri e bilanci in questo risultato, bensì la nostra storia di imprenditori, quella del nostro team di talenti e quella delle realtà che ci hanno dimostrato la loro fiducia – hanno concluso -, affidandoci la realizzazione e la gestione dei loro progetti digitali”. Nohup, che oggi conta circa 500 clienti, è alla costante ricerca di nuovo personale specializzato e punta all’assunzione di almeno 10 nuove figure di specialisti nel corso del 2021.