Regno Unito, Global Brands Magazine incorona Ugo Loeser “Most Innovative Leader Italy 2023”

Arca Fondi ottiene un nuovo riconoscimento come “Best Asset Management Brand in Italy” dalla rivista inglese Global Brands Magazine, che, a livello internazionale, seleziona le società che si sono distinte nel loro settore di riferimento. Global Brands ha inoltre attribuito all’amministratore delegato di Arca Fondi, Ugo Loeser, il premio “Most Innovative Leader Italy 2023”. Così, nel corso degli ultimi anni, Arca Fondi è stata tra le prime Sgr a lanciare Fondi a cedola, a proporre Fondi Pir, ad uscire dal segmento dei Fondi monetari nel contesto dei tassi di interesse nulli o negativi e ad introdurre una gamma dedicata ai prodotti Esg.

Recentemente, a fronte delle nuove opportunità derivanti dal rialzo dei tassi di interesse, Arca è tornata a proporre prodotti Target Date di matrice esclusivamente obbligazionaria, unita a soluzioni di investimento che offrono protezione del capitale insieme alla partecipazione a potenziali rialzi dei mercati azionari.

Parallelamente sono stati sviluppati servizi sempre più sofisticati basati sulle innovazioni tecnologiche più significative quali ad esempio i Big Data, l’Artificial Intelligence, il Cloud Computing. La digitalizzazione è infatti un elemento distintivo di Arca Fondi che, già nel 1999, ha creato “Abacus” una piattaforma a servizio dei collocatori ampliata successivamente con “Arcaclick”, il servizio rivolto ai clienti utile per monitorare la posizione personale e per rimanere informati sulle performance dei prodotti ed i trend di mercato. Nel 2019, è stata inoltre istituita una divisione dedicata “Innovaction Lab” che fonde competenze di comunicazione, marketing, prodotti e tecnologia proprio per favorire la costante evoluzione dell’ecosistema digitale a servizio di clienti e collocatori.

“Ricevere questi premi è per me motivo di enorme soddisfazione. Ringrazio tutta la squadra di Arca Fondi per gli eccellenti risultati ottenuti”, afferma l’amministratore delegato di Arca Fondi Ugo Loeser. “Il nostro approccio all’innovazione tecnologica e finanziaria e la nostra attenzione al cliente si confermano i fattori critici di successo. Elementi fondamentali che ci consentono di affrontare tutti gli scenari di mercato forti della fiducia e della responsabilità affidateci da oltre 900.000 clienti” conclude Loeser.