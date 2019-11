Regno Unito, i salumi piacentini Peveri alla conquista di Londra

Premiati e apprezzati a Londra i salumi piacentini DOP presentati dal Salumificio Peveri Carlo alla fiera londinese “Bellavita Expo London”, tenutasi nei giorni scorsi. “Fiocco delle Fonti” ha ricevuto l’ambito premio “oustanding” 2 Stelle, un salume prodotto con il muscolo più piccolo della coscia, meno noto rispetto a Prosciutto e Culatello, ma altrettanto pregiato e gustoso. Due autorevoli chef italiani, Giorgio Locatelli, giudice a Masterchef, e Francesco Mazzei, che ha un suo ristorante di grido a Londra, hanno sostato a lungo nello stand Peveri a Bellavita apprezzando l’alta qualità dei salumi Peveri. Buyers, importatori, esperti, chef, sommelier e giornalisti hanno affollato lo stand del Salumificio Peveri Carlo per assaggiare e conoscere i tesori dell’antica arte salumiera del territorio emiliano. A cominciare dalla Coppa e dalla Pancetta Piacentina DOP, il salame dal prosciutto La Mandòla, la Culatta Don Romualdo, il Patè di Nero Grass Pist, prodotti già premiati negli anni scorsi in fiere come la tedesca Internorga e la stessa Bellavita. Una novità assoluta per il mercato del Regno Unito è stata la linea di salami “Peverissimi” declinati nei vari gusti: finocchio, pepe, peperoncino e tartufo.