Regno Unito, Ice e Aesvi promuovo la collettiva italiana al London Games Festival

Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane rinnova il proprio impegno a favore degli sviluppatori italiani di videogiochi organizzando – in stretta collaborazione con Aesvi – la partecipazione di una collettiva italiana al prossimo London Games Festival che si terrà a Londra dal 26 marzo al 6 aprile 2020.

Si tratta del più importante evento del Regno Unito per l’industria dei videogiochi e dell’intrattenimento interattivo. La manifestazione è supportata dal Comune di Londra che vuole farne una piattaforma privilegiata per lo sviluppo del settore. Il Regno Unito è il sesto più grande mercato di videogiochi al mondo dopo Cina, USA, Giappone, Corea del Sud e Germania, ed il secondo per importanza in Europa. Partecipare alla manifestazione rappresenta per le aziende italiane un’importante occasione per accedere ad uno dei mercati più vivaci ed interessanti al mondo, ed entrare in contatto con potenziali business partner, finanziatori e publisher internazionali.