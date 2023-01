Regno Unito, il beato Carlo Acutis sempre più popolare: a lui dedicate chiese, vetrate e bassorilievi

Una cappella con un suo bassorilievo, proprio nella chiesa cattolica di Corpus Christi a Covent Garden, a Londra, nel centro di quell’Inghilterra secolarizzata che ormai fa fatica anche a ricordarsi chi sia Gesù. Eppure Carlo Acutis riesce a rievangelizzare anche oggi questo Regno Unito tornando, con la sua fede e la sua completa devozione, all’Eucarestia, in quella città dove è nato ed è stato battezzato, nel maggio 1991, nella chiesa di Nostra Signora dei Dolori a Chelsea. E centinaia di giovani inglesi – scrive Famiglia Cristiana – scoprono la sua figura, lo adottano come modello di ruolo e imparano come possono avviarsi alla santità, seguendo il suo piano fatto di Messe e rosari quotidiani, confessioni settimanali, carità per i meno fortunati e Adorazione eucaristica. Il beato Carlo Acutis è molto popolare non soltanto a Londra ma anche nel resto del Paese. Una parrocchia è stata intitolata a lui a Wolverhampton, nel centro d’Inghilterra, e a Malmesbury, nello Wiltshire una contea del Sud-ovest, nella chiesa di Saint Aldhelm, gli è stata dedicata una vetrata colorata che lo ritrae con il suo zainetto, il telefonino e un’immagine dell’Eucarestia. Mi sono accorto della straordinaria capacità di Carlo di parlare ai giovani di oggi – dice a Famiglia Cristiana Monsignor Mark Crisp responsabile della nuova parrocchia dedicata al beato Carlo Acutis a Wolverhampton, nell’arcidiocesi di Birmingham – quando ho benedetto il rilievo di legno che lo rappresenta, scolpito in Italia da Ferdinand Stuflesser, nella chiesa di Corpus Christi di Covent Garden.