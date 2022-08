Regno Unito, il grande teatro italiano al Fringe Festival di Edimburgo

Ad agosto a Edimburgo si svolgerà il Fringe Festival, manifestazione dedicata alle arti alla quale parteciperà la Compagnia Torre del drago aps di Bitritto (Ba) che da martedì 16 a sabato 20 Agosto proporrà lo spettacolo “Caino? Il figlio del primo” di George Gordon Byron nell’adattamento di Luigi Facchino. I pugliesi andranno in scena nel Paradise in Augustines (Venue 152), una chiesa funzionante che durante il Festival viene adattata per fornire spazi per spettacoli. Qui, guidati dal regista, sul palco saliranno Francesco Latorre, Antonio Passaro e Alessandro Valerio, giovani attori rispettivamente di 28, 24 e 18 anni. Il lavoro di Facchino mette insieme due tipi di teatro: quello della parola e quello fisico, attraverso un intenso scambio di battute e di movimenti studiati ad hoc. Poesia e azione si fondono tra lotte fisiche e verbali tra Caino e Lucifero e tra il primo figlio e il fratello Abele.