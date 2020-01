Regno Unito, il Times inserisce Giorgia Meloni tra le “stelle nascenti” del 2020

Il Times inserisce Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, tra “le stelle nascenti, i venti volti da tenere d’occhio nel 2020”. Sesta nell’elenco dei venti personaggi che possono dare forma al 2020, Meloni e’ l’unica italiana presente tra una platea di giovani, amministratori e nuovi leader. Il giornale britannico nel raccontarla parte da quel brano “Io sono Giorgia” che l’ha portata alla ribalta. “I dj dietro il brano, in cui Meloni grida ripetutamente: ‘Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana’, lo intendevano come una pugnalata ironica al suo duro marchio di politica dell’identita’, ma l’ironia si e’ persa tra la sua crescente legione di fan che l’hanno adottato con orgoglio come inno”, scrive il Times. “Ora – aggiunge – il partito dei Fratelli d’Italia della Meloni ha il 10% nei sondaggi, in aumento rispetto al 4,4 alle elezioni nazionali del 2018 e ruba voti a Matteo Salvini”. Nonostante “il suo status di stella nascente, Meloni ha ricoperto il ruolo di ministro sotto Silvio Berlusconi gia’ nel 2008, rendendola una veterana raffinata”, scrive ancora il Times.