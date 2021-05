Regno Unito, inaugurata al British Museum di Londra la mostra sull’imperatore Nerone

Ha aperto lo scorso 27 maggio a Londra la mostra “Nero, the man behind the myth” dedicata all’imperatore romano Nerone. Duecento pezzi provenienti in gran parte dall’Italia: la mostra nasce con l’obiettivo di smentire le fake news intorno all’imperatore e riabilitare la sua immagine attraverso documenti recenti. La cultura a Londra riparte così al British Museum all’insegna del grande Impero Romano che, come è noto, fondò proprio la capitale inglese. Fino al 24 ottobre il British Museum ospiterà la mostra dedicata all’ ultimo discendente dell’ancora più celebre Augusto, che intende ripercorrere le gesta di Nerone partendo proprio dalla fondazione di Londra. Nerone salì al trono nel 54 d.C. a soli 16 anni e morì di morte violenta a 30. Il suo turbolento governo vide eventi epocali tra cui il grande incendio di Roma, la ribellione di Boudicca in Gran Bretagna, l’esecuzione di sua madre e prima moglie, oltre ai grandi progetti e ai numerosi stravaganti eccessi.