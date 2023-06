Regno Unito, ITA Airways vola a Londra per il “Business Travel Show Europe”

ITA Airways torna al “Business Travel Show Europe”, che si chiude oggi, 29 giugno, nello spazio espositivo ExCeL di Londra, Regno Unito. La Compagnia di bandiera è presente nell’Airline Pavilion allo stand J84 con un’area brandizzata: qui il team ITA Airways accoglie i clienti del trade insieme ai principali player europei del trasporto aereo e ai professionisti del business travel. L’appuntamento annuale nella capitale britannica rappresenta infatti per i protagonisti del settore l’occasione per confrontarsi sulle nuove tendenze, sviluppare i propri programmi e rispondere alle esigenze in continua evoluzione della propria azienda e dei viaggi d’affari. Il Regno Unito è uno dei mercati principali in Europa per ITA Airways, che offre collegamenti giornalieri diretti su Londra dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. Ciò permette ai clienti britannici e alla comunità italiana una connessione completa con il network ITA Airways in Italia, in Europa e nel resto del mondo, comprese le destinazioni operate sul Nord America (New York, Los Angeles, Boston, Miami, Washington e San Francisco), quelle in Sudamerica (Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Paolo), e nell’area Asia Pacifico (Nuova Delhi) nonché con le principali mete stagionali estive, come le isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca) e le altre località nel Mediterraneo.