Regno Unito, la favola dell’imprenditore italiano Mapelli Mozzi che sposa la principessa Beatrice di York

La principessa Beatrice di York, nipote della regina Elisabetta II, ha finalmente potuto convolare a nozze ieri mattina nei pressi del Castello di Windsor con l’imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi in una cerimonia privata. Il matrimonio ha avuto luogo presso la Royal Chapel of All Saints al Royal Lodge. Alla cerimonia hanno partecipato anche la regina e il duca di Edimburgo, insieme ad altri parenti stretti, fra cui i genitori della sposa, il principe Andrea e Sarah Ferguson. Inizialmente Beatrice doveva sposarsi a maggio, ma l’epidemia di coronavirus ha costretto la nipote di Elisabetta a rinviare le nozze. La nuova data non era stata annunciata in anticipo e ha colto il pubblico britannico di sorpresa.

La cerimonia era stata inizialmente programmata presso la Chapel Royal, a St James Palace, a Londra. Royal Lodge a Windsor Great Park – a breve distanza in auto dal Castello di Windsor – è la casa d’infanzia di Beatrice. I genitori vivono ancora nella proprietà. Mapelli Mozzi – meglio conosciuto come Edo – e Beatrice hanno iniziato a frequentarsi nell’autunno del 2018. Si sono fidanzati durante un weekend in Italia lo scorso settembre. Le famiglie si conoscono da molti anni e si dice che la coppia abbia iniziato una relazione dopo essersi incontrata di nuovo al matrimonio di Eugenie, sorella di Beatrice.