Regno Unito, la leggendaria Itala 35/45 hp in finale agli Historic Motoring Awards

La Itala 35/45 HP (Pechino-Parigi) della collezione del Museo dell’Automobile di Torino è tra le vetture finaliste dell’edizione 2020 degli Historic Motoring Awards di Octane nella categoria “Car of the year”. Si tratta della storica vettura che nel 1907, con l’equipaggio composto dal principe Scipione Borghese, il meccanico Ettore Guizzardi e Luigi Barzini, inviato speciale del Corriere della Sera, vinse in 60 giorni il raid Pechino – Parigi, promosso dal quotidiano francese “Le Matin”. La macchina italiana precedette le più vicine avversarie di ben 20 giorni, dopo aver superato insidie naturali e ostacoli disseminati lungo i 16 mila chilometri percorsi. Appositamente attrezzata per la gara, dotata di due enormi serbatoi laterali per la benzina, la Itala (in seguito chiamata Pechino – Parigi) era azionata da un motore di oltre 7 litri di cilindrata con un cambio a 4 marce. La storica vettura fa parte della collezione permanente del Mauto, che vanta una tra le collezioni più rare nel suo genere, con oltre 200 vetture originali di 80 marche provenienti da tutto il mondo. Sarà possibile seguire la cerimonia di premiazione degli Historic Motoring Awards 2020 online, il 22 ottobre dalle 17.30.