Regno Unito, la rivista Decanter inserisce l’Amarone Fieramonte 2015 fra i migliori vini rossi

La rivista di settore britannica Decanter ha premiato, con 100 punti, l’Amarone Fieramonte 2015, conferendogli un riconoscimento che sancisce il primato globale tra i vini rossi. “L’Amarone – afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia – è un ambasciatore della bellezza e della bontà del Veneto che non hanno eguali. Il fatto che un’autorevole rivista internazionale incoroni l’Amarone Fieramonti come uno dei vini rossi eccellenti al mondo è un orgoglio per tutta la nostra regione che può contare su una gamma di vini davvero invidiabile. Mi complimento con la famiglia Allegrini per il nuovo riconoscimento ottenuto con il loro vino top di gamma, oggi più che mai emblema della qualità vitivinicola veneta”.

“Questo primato è l’ennesima dimostrazione di quanto la passione, la straordinaria competenza e la capacità di intuizione dei nostri viticoltori possa condurre a straordinari successi. E tutto ciò conferma che l’Amarone è il miglior ambasciatore della qualità vitivinicola veneta e della Valpolicella” sottolinea ancora il Governatore della regione.