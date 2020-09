Regno Unito, l’ad di Sparkle Elisabetta Romano premiata con il “Corporate Innovation” agli European Tech Woman Awards 2020

Elisabetta Romano, amministratore delegato di Sparkle, ha ricevuto il premio ‘Corporate Innovation’ agli European Tech Woman Awards 2020 nell’ambito di una cerimonia organizzata dal Dipartimento per il commercio internazionale (Department for International Trade-DIT) del governo del Regno Unito e tenutasi il 2 settembre scorso in apertura della London Tech Week. Alla loro prima edizione virtuale, gli European Tech Women Awards celebrano l’eccellenza di 24 donne che si sono distinte grazie a progetti rivoluzionari nel Regno Unito e in Europa, contribuendo in questo modo allo sviluppo dei migliori talenti, al supporto dei diritti delle donne e alla formazione della nuova generazione di ‘Tech Women’. Elisabetta Romano è una delle manager più influenti ed esperte in ambito tecnologico. Nel corso della sua trentennale carriera ha sviluppato soluzioni uniche e innovative nei settori delle Telecomunicazioni, IT e Media, ricoprendo diverse posizioni con responsabilità crescenti fino alla recente nomina ad amministratore delegato di Sparkle, fornitore di servizi internazionali del Gruppo TIM, primo in Italia e ottavo nel mondo. Oltre alla premiazione, l’evento prevede sei tavole rotonde che avranno luogo nel corso della settimana e durante le quali le vincitrici dialogheranno di tecnologia, futuro, opportunità e leadership. In particolare, Elisabetta Romano interverrà il 4 settembre a partire dalle ore 12.00 nel panel dal titolo ‘When will the world be ready for new female leaders?’ per raccontare la sua storia di successo e il suo percorso manageriale. Sparkle e Tim sono fortemente impegnate nello sviluppo della leadership femminile e nella riduzione della disparità di genere in un settore tecnologico tradizionalmente maschile.