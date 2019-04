Regno Unito, l’Alfa Romeo Giulia trionfa ai Driver Power Awards 2019

L’Alfa Romeo Giulia è stata nuovamente premiata ai prestigiosi “Driver Power Awards” di Auto Express, ottenendo la medaglia d’oro per la categoria “Dinamica di Guida”. Premiato quindi il famoso dinamismo su strada del marchio italiano che rende entusiasmante qualunque viaggio ed è sempre al servizio del comfort di bordo e alla sicurezza. Infatti, la capostipite della nuova generazione del Biscione, oltre che manifesto della “Meccanica delle emozioni”, racchiude in sé l’autentico spirito Alfa Romeo, declinato nei cinque elementi che ne fanno uno dei marchi automobilistici più desiderabili al mondo: design distintamente italiano; motori all’avanguardia e innovativi; perfetta distribuzione dei pesi; soluzioni tecniche uniche; eccellente rapporto peso/potenza. Driver Power è il sondaggio più ampio e completo del Regno Unito tra quelli che misurano la soddisfazione dei clienti: utilizza dati provenienti da migliaia di proprietari, dall’affidabilità alle prestazioni fino alla praticità. Il sondaggio di Driver Power, ormai giunto alla sua diciassettesima edizione, è una rappresentazione credibile e reale dell’opinione dei possessori di auto nuove.

Steve Fowler, Direttore di Auto Express, ha commentato: “I risultati di Driver Power non potrebbero essere più chiari: i proprietari adorano le proprie Alfa Romeo Giulia. Arrivare con un punteggio del 93% nella classifica complessiva è un risultato stellare, ed il primo posto nella categoria “Dinamica di Guida” della Giulia conferma le considerazioni dei nostri tester su strada: guidare la Giulia è un vero sogno. Se consideriamo inoltre gli elevati punteggi relativi alle categorie motori e sicurezza, oltre a un incredibile risultato nel campo dello stile, è chiaro che la scelta di Alfa Romeo di costruire una berlina sportiva classica a trazione posteriore è stata più che apprezzata”. Andrew Tracey, Direttore Marketing per Alfa Romeo in Gran Bretagna, ha commentato: “I ‘Driver Power Awards’ di Auto Express sono lo specchio di quello che pensano davvero gli automobilisti inglesi. I risultati di quest’anno dimostrano che l’Alfa Romeo Giulia è una delle auto nuove migliori da acquistare. Il fatto che le valutazioni siano basate sull’opinione di clienti reali conferisce al sondaggio un significato estremamente affidabile ed attendibile”.