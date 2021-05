Regno Unito, l’amaro Ebo Lebo trionfa al “World Liqueur Awards” di Londra. Riconoscimento anche in California

Doppia medaglia d’oro per l’amaro Ebo Lebo, storico liquore valdostano nelle prestigiose competizioni internazionali “World Liqueur Awards” di Londra e “San Francisco World Spirits Competition” in California (Usa). Ebo Lebo, nella sua nuova versione ‘Gran Riserva’, è stato premiato rispettivamente nelle categorie World Best Bitters e Best Liqueurs.

L’amaro valdostano è espressione del territorio, poiché ottenuto da un segreto dosaggio di infusi di numerose erbe, tra cui l’Achillea Millefolium, con aggiunta di Génépy e Zafferano.

“Riceviamo due premi prestigiosi, rilevanti a livello mondiale che, nonostante le grandissime difficoltà del periodo storico che stiamo attraversando, ci aiutano a guardare l’anno passato con grande soddisfazione e l’anno che verrà con la volontà di migliorarci e puntare a raggiungere nuovi obiettivi, continuando a investire con risorse e convinzione sulla qualità” commenta Nicola Rosset, amministratore delegato delle distillerie St.Roch-Levi-Ottoz.