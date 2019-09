Regno Unito, l’appello dell’ambasciatore agli italiani sulla Brexit: registratevi all’Home Office britannico

L’Ambasciatore d’Italia a Londra, Raffaele Trombetta, è intervenuto al programma “Today” della BBC Radio 4. Nel corso dell’intervista l’Ambasciatore ha incoraggiato gli italiani residenti stabilmente nel Regno Unito a registrarsi presso l’EU Settlement Scheme dell’Home Office britannico. “È nell’interesse dei cittadini italiani registrarsi ed è opportuno che lo facciano presto. Stiamo intensificando la nostra campagna informativa – ha sostenuto l’Ambasciatore – per divulgare le informazioni più corrette affinché i cittadini italiani sappiano cosa devono fare. È necessario che siano coscienti che registrarsi è necessario e che permetterà loro di evitare di rimanere in un limbo giuridico alla scadenza del 31 dicembre 2020, data che il Governo britannico ha indicato quale termine per le registrazioni per ottenere il settled status”. La campagna di informazione coordinata dall’Ambasciata d’Italia a Londra e realizzata in coordinamento con la rete consolare partirà con le prime due tappe previste a Birmingham il 26 settembre e a Liverpool il 9 ottobre. Il suo scopo è di ribadire e illustrare in maniera ancora più capillare quanto già comunicato negli scorsi mesi.