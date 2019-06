Regno Unito, ecco lo spot che promuove lo studio della lingua italiana

Nell’ambito delle attività di promozione dello studio della lingua italiana, il Consolato Generale di Londra ha favorito la realizzazione di uno spot che è stato presentato ufficialmente il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica Italiana organizzata dal Console Generale Marco Villani presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra. La realizzazione dell’opera, coordinata dall’Ufficio scolastico del Consolato Generale, è stata affidata al regista e produttore Luca Vullo, presente all’evento di lancio insieme ai suoi collaboratori e noto alla comunità italiana di Londra per aver realizzato, sempre in cooperazione con il Consolato Generale, il documentario INFLUX – disponibile sulla piattaforma Netflix – che racconta l’ emigrazione contemporanea degli italiani a Londra. L’artista è noto all’estero anche per il suo progetto “La voce del corpo” sulla comunicazione non verbale degli italiani che da diversi anni lo vede impegnato in workshop formativi presso prestigiose Università internazionali e spettacoli teatrali in collaborazione con le Istituzioni e Associazioni italiane all’estero, intraprendendo una intensa attività promozionale che è stata riconosciuta istituzionalmente anche con il patrocinio del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.

Durante le celebrazioni per la Festa della Repubblica, dopo il saluto iniziale dell’Ambasciatore Raffaele Trombetta alla collettività italiana presente, il Console Generale Marco Villani ha ricordato nel suo discorso come la promozione della lingua italiana all’estero sia uno dei principali strumenti di cui dispone il nostro Paese e riveste un ruolo di interesse prioritario per la politica estera italiana. Alla fine dell’intervento, il Console Generale ha mostrato in anteprima il video al pubblico presente, che verrà ora promosso e pubblicizzato in ogni occasione utile. Il Consolato Generale è consapevole della necessità dell’utilizzo di strumenti efficaci e attuali, come la produzione di un video creativo, per la promozione dello studio della lingua italiana all’estero. Lo spot, ambientato a Londra, si adatta al più ampio contesto internazionale in cui la nostra lingua è giunta ad essere la quarta più studiata al mondo. L’interesse per l’italiano è da considerarsi quale fattore di sviluppo culturale ed economico per l’intero Paese. Da ciò nasce l’idea di sostenere istituzionalmente gli artisti italiani affinchè possano comunicare, con una formula vincente, la promozione della nostra lingua.

GUARDA LO SPOT