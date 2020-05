Regno Unito, Londra celebra il Belpaese con la rassegna online #Italyrest-art

Si chiama #ItalyRest-Art, l’iniziatva organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Londra, che intende creare un ponte tra pre e post pandemia. Un modo, al passo con i tempi attuali, per mantenere aperto il canale di dialogo con il pubblico britannico. Cinema, politiche museali, ricerca scientifica e letteratura saranno i temi di conversazioni e seminari in diretta internet organizzati dall’Ambasciata e dagli Istituti di Cultura a Londra e Edimburgo in collaborazione con istituzioni culturali, artistiche e accademiche britanniche e italiane. Si comincia il prossimo 18 maggio con un seminario sulla fruizione dell’arte nei musei in tempi di crisi. L’ambasciatore italiano a Londra Raffaele Trombetta ne discuterà tra gli altri con Gabriele Finaldi, Direttore della National Gallery, il cui programma 2020 è dedicato all’arte italiana e Roberta Cremoncini, direttrice della Estorick Collection, unico museo britannico interamente dedicato all’arte italiana del ‘900.

“Superata la pandemia, Londra e il Regno Unito torneranno a essere centro propulsore e snodo mondiale di tendenze culturali e artistiche” ha dichiarato Trombetta, come si legge sul sto dell’Ambasciata. “Con #ItalyRest-Art ci facciamo trovare pronti, ripartendo dalle colonne portanti della presenza italiana nel mondo: arte, letteratura, cinema, Made in Italy, eccellenze nella ricerca scientifica. In collaborazione con prestigiose istituzioni culturali britanniche abbracciamo le nuove tecnologie per continuare a fare promozione integrata dell’Italia”. Il calendario delle attività prevede: il 18 maggio “Art and Museums in times of crisis. Fruition and public access”; il 19 Maggio “Science for Society. Le strategie per la mitigazione della pandemia Covid-19”; il 21 maggio presentazione del romanzo “Le condizioni Atmosferiche” di Enrico Palandri, in collaborazione con Bompiani; il 28 maggio “Adapting to a new world. Art galleries at the time of pandemic”; il 4 giugno “The contemporary Italian movie industry. A perspective from across the channel”; il 9 giugno “Science for Society. Un vaccino contro Covid-19: a che punto siamo”; il 17 giugno “Raphael then and now: Launch of Claudia La Malfa’s Raphael and Antiquity”.