Regno Unito, l’Università di Bologna e le scuole Sant’Anna e Normale di Pisa tra i primi 200 atenei al mondo

La Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore di Pisa si confermano tra i primi 200 atenei al mondo, rientrando nella top 15 per cento globale e nelle posizioni di vertice in Italia, rispettivamente in seconda (170esima al mondo) e in terza posizione (181esima al mondo), entrambe dopo l’Università di Bologna, in prima posizione nel nostro Paese e 167esima al mondo. Sono i tre atenei italiani che rientrano tra i primi 200 al mondo. I dati sono stati diffusi oggi da una delle più accreditate classifiche internazionali, il THE – Times Higher Education World University Rankings 2021, curata dalla rivista britannica indipendente specializzata nella valutazione e nella comparazione dei sistemi universitari internazionali.