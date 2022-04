Regno Unito, l’Università di Londra dedica uno studio a Marco Camisani Calzolari

La University College London (Ucl) all’interno della sua School of Management ha dedicato uno studio a Marco Camisani Calzolari, imprenditore ed esperto delle dinamiche web diventato anche volto televisvo per le sue apparizioni in diversi programmi, fra cui ‘Striscia la notizia’ di Mediaset. La ricerca dell’ateneo londinese, intitolata ‘The Digital Renaissance Man’, ripercorre la carriera di Calzolari da quando come programmatore ha realizzato il primo social network e la prima moneta virtuale al mondo, passando per l’insegnamento accademico e l’imprenditoria, per arrivare alla diffusione della cultura digitale di massa in radio e tv. Secondo lo studio della Ucl ha “reso più democratico e accessibile il mondo digitale”, aiutando gli italiani a comprendere le dinamiche, le opportunità e le insidie di Internet e dei social network. E ancora: “È stato in grado di normalizzare le parole più in voga del momento, dando un senso a termini come bitcoin, blockchain e metaverso”. Fra gli esempi della sua attività di cui si parla nello studio, c’è l’esperimento “interattivo” realizzato su Striscia grazie al quale è stato possibile verificare come alcune app ‘ascoltino’ gli utenti per proporre poi pubblicità attraverso siti e social media.