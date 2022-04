Regno Unito, “Non ti pago”: il Gruppo In-Stabile torna a Londra con un grande classico di De Filippo

Torna il Gruppo Teatro di Londra, appuntamento ormai fisso e da non perdere per la comunità italiana della capitale britannica, con una esilarante commedia di Eduardo De Filippo, “Non ti pago”, nel libero adattamento di Alessandra De Martino. Dal 4 al 6 maggio a: The London Oratory Art Centre, Seagrave Road, London SW6 1RX.

La trama

Ferdinando Quagliuolo, gestore di un Banco Lotto appassionato del gioco ma eterno perdente, caccia di casa in malo modo Mario Bertolini, un suo impiegato innamorato di sua figlia Stella, che invece è sempre vincente. Ma il giovane annuncia di aver vinto addirittura una quaterna che, in sogno, gli ha dato proprio il defunto padre di Ferdinando, don Saverio. Ferdinando gli ruba il biglietto perché, a suo avviso, il padre ha semplicemente sbagliato persona: Bertolini infatti abita nell’ex appartamento dei Quagliuolo. Dopo una serie di colpi di scena la vicenda si concluderà con il classico lieto fine.

DI ALESSANDRA DE MARTINO

LUCI E SUONI EDDIE HOLMES MILNER

SCENOGRAFIA SONIA MAURI, EUGENIO CAPPUCCIO

CON UN CAMEO SPECIALE DI ORNELLA TARANTOLA DELL’ ITALIAN BOOK SHOP NEL RUOLO DI ZIA ERMINIA

Gruppo teatro di Londra

BIGLIETTI £13

PER ACQUISTARE RIVOLGERSI A:

MARIANO BONETTO

07760 411 123

tickets@gruppo-instabile.com

LIBRERIA ITALIANA

020 7240 1634

italian@esb.co.uk

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

020 7235 1461

giulia.maione.iic@esteri.it