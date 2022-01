Regno Unito, partnership Dompé-Engitix per lo sviluppo di farmaci innovativi

Per accelerare la ricerca e portare nuove risposte a malattie ancora in cerca di cure, Dompé farmaceutici ha avviato una collaborazione strategica e un investimento in Engitix – azienda biofarmaceutica britannica – che ha già sviluppato una piattaforma di scoperta di bersagli farmacologici (la molecola o il meccanismo biologico su cui è centrato l’intervento) a matrice extracellulare umana (ECM). Questo nell’ambito di un round di finanziamento di serie A di Engitix da 54 milioni di dollari co-guidato da Dompé, come nuovo investitore, insieme all’investitore esistente Netherton Investments. L’accordo di Dompé con Engitix include sia un investimento che una collaborazione strategica di ricerca e sviluppo pluriennale e multiprogramma per supportare l’identificazione di nuovi trattamenti contro la fibrosi e i tumori solidi associati al fegato. Dompé fornirà l’accesso diretto a sue strutture e risorse tra le quali la piattaforma Exscalate, che utilizza Intelligenza artificiale e supercomputing per accelerare la progettazione di farmaci. La piattaforma è in grado di progettare nuove molecole capaci di interagire specificamente con un tessuto o regolare l’attività biologica di una cellula o una proteina. Ad oggi, Exscalate ha consentito a Dompé di accelerare la progettazione di farmaci e allo stesso tempo di identificare nuove applicazioni per entità molecolari esistenti per le quali la sicurezza potenziale è ben consolidata, riducendo il tempo che intercorre tra l’identificazione di una minaccia per la salute e lo sviluppo rapido di nuovi farmaci. L’accordo consente a Engitix di evolvere da piattaforma tecnologica ad azienda biofarmaceutica con una pipeline di prodotti, mentre Dompé beneficerà dei risultati clinici e commerciali e di royalties sui prodotti commercializzati sviluppati nell’ambito della collaborazione.

Dompé è un’azienda biofarmaceutica globale fondata a Milano nel 1890. La sua storia inizia con il giovane piemontese Onorato Dompé che dopo gli studi chimico-farmaceutici all’Università Regia di Torino, fonda a Milano insieme a un socio un laboratorio di produzione farmaceutica: la Dompé-Adami. Dopo 5 anni acquista la Farmacia Centrale di Piazza della Scala, una delle più antiche di Milano. I primi anni del Novecento Onorato Dompé compra altre tre farmacie tra Palermo, Milano e Ponte Chiasso (in Svizzera), avviando così la catena delle Farmacie Inglesi Dompé. Fin da subito guarda all’innovazione, preparando i suoi farmaci sul modello della scuola anglosassone. A Ponte Chiasso sviluppa inoltre un altro stabilimento di produzione. Nel 1924 Onorato Dompé decide di focalizzarsi sulla produzione farmaceutica e in seguito alla cessione delle quattro farmacie, trasferisce l’attività produttiva in un grande stabile a Milano, dove si trova tutt’ora la sede milanese di Dompé farmaceutici. Nel Dopoguerra, Dompé farmaceutici passa a una produzione su scala industriale per poi dagli anni Settanta e Ottanta investire in ricerca, focalizzare l’impegno sull’innovazione e sviluppare Partnership con imprese biofarmaceutiche internazionali. Nel 1988 nasce la Dompé Biotec che, grazie alla commercializzazione di farmaci sviluppati negli Stati Uniti, diventerà polo di riferimento in Europa per l’innovazione biotecnologica. Oggi, Dompé impiega più di 800 dipendenti in tutto il mondo e mantiene un hub per le operazioni commerciali negli Stati Uniti nella San Francisco Bay Area, nonché una presenza di ricerca e sviluppo a Boston. Il fatturato dell’azienda biofarmaceutica milanese nell’anno 2020 si è attestato 571 milioni di euro.

Leggi le altre notizie di Italians of the world