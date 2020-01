Regno Unito, Poste Italiane: presentata la nuova strategia per l’innovazione

Poste Italiane ha presentato lo scorso 24 gennaio ad un evento per gli investitori a Londra il suo focus strategico sull’innovazione, come parte integrante del piano Deliver 2022. Con un comunicato, il gruppo spiega che sta dando priorità all’innovazione, al fine di ampliare la sua offerta ai suoi oltre 35 milioni di clienti nei settori finanziario, assicurativo, dei pagamenti, della telefonia e della logistica. Grazie alla combinazione di sviluppi interni all’azienda e a soluzioni esterne, Poste sta concentrando i suoi sforzi innovativi nei prodotti, nei processi e sull’esperienza del cliente per cogliere, nel modo migliore possibile, le opportunita offerte dalla trasformazione in corso operata dal Piano Deliver 2022. “L’innovazione è indispensabile affinché un’azienda diversificata delle nostre dimensioni rimanga competitiva in un momento in cui i mercati tradizionali stanno per essere rivoluzionati”, ha affermato l’amministratore delegato, Matteo Del Fante. “Possiamo gestire al meglio, d’ora in avanti, le esigenze dei nostri 35 milioni di clienti, attraverso investimenti strategici in infrastrutture fisiche e digitali”.

“Poste Italiane sta collegando le innovazioni prodotte all’interno, come la nostra soluzione di codice QR Postepay, per guidare con successo la transizione in Italia dai pagamenti in contanti a quelli digitali, con partnership con start-up tecnologiche specializzate, rese possibili dalla nostra nuova piattaforma informatica basata sull’Open Innovation. Riscontriamo un’opportunità chiara e attuale di capitalizzare sulla credibilità e sulla comprovata esperienza di Poste nel fornire innovazioni all’intera popolazione, per diventare più centrali nel mondo digitale dei nostri clienti”.

PostePay, leader riconosciuto nel settore dei pagamenti con oltre 27 milioni di carte in circolazione e oltre 1 miliardo di transazioni gestite nel 2019 (9M19), ha sviluppato Codice Postepay, un’app basata sul codice QR. Progettato per servire milioni di esercenti, Codice Postepay offre un accesso immediato agli oltre cinque milioni di clienti che utilizzano attivamente l’app Postepay per i pagamenti. Codice Postepay offre, inoltre, agli esercenti una serie di funzioni tra cui la geo-localizzazione, l’integrazione nei programmi di fidelizzazione e di engagement di Postepay, inclusi sconti e programmi cash back, nonché trasferimenti di denaro su qualsiasi conto bancario. I clienti di Alipay, società globale attiva nei pagamenti digitali, potranno utilizzare i servizi offerti del codice Qr in Italia tramite Postepay, grazie a un nuovo accordo.

Secondo Marco Siracusano, amministratore delegato di PostePay la società “ha identificato l’opportunità di proporre un’offerta di acquiring completamente digitale, utilizzando i codici QR, e contribuirà ad accelerare la trasformazione dell’Italia dall’utilizzo dei contanti nei pagamenti a soluzioni digitali, utilizzando una tecnologia molto nota nei principali mercati asiatici. L’opportunità di accedere alla nostra ampia base di clienti e di beneficiare di una gamma di servizi a valore aggiunto risulta convincente per le Pmi italiane, spina dorsale dell’economia”.

Poste Italiane, dice ancora il comunicato, sta progressivamente modernizzando la sua infrastruttura IT, investendo in modo strategico 2,8 miliardi di euro nel Piano Deliver 2022, in settori quali le piattaforme cloud, la gestione dei dati e delle API (Application Programming Interface). Poste Italiane è ora in grado di prendere decisioni aziendali basate su elaborazioni in tempo reale e ha creato un ambiente sicuro di ‘Open Innovation’, in cui i partner specializzati possono essere integrati per dispiegare rapidamente nuovi servizi a valore aggiunto. Il gruppo ha finalizzato degli accordi di collaborazione con aziende innovative italiane e internazionali nei settori della logistica, della consegna dell’ultimo miglio, nei servizi finanziari e nei pagamenti, con un impegno di investimento attuale e futuro pari a un totale di 200 milioni di euro. Il focus all’appuntamento di Londra sarà oggi in particolare sulle partnership con aziende, partner tecnologici e startup innovative, come Sennder, Milkman, Moneyfarm, Tink!.