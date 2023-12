Regno Unito, premiati in Ambasciata a Londra i migliori talenti italiani del 2023

Si è svolta nella sede dell’ambasciata d’Italia a Londra di cui l’Ambasciatore Inigo Lambertini la cerimonia dell’edizione 2023 della premiazione di quattro iniziative, rivolte alle ultime generazioni, che hanno come obiettivo comune quello di mettere in luce giovani professionisti italiani under 40 capaci di ottenere risultati significativi nel Regno Unito, pur mantenendo un forte legame con la Penisola: favorendo così scambi significativi tra le due nazioni. I quattro premi, che valorizzano il lavoro dei giovani connazionali nei campi della scienza, della finanza e dell’innovazione, confermano – come ha sottolineato l’ambasciatore Inigo Lambertini – il contributo italiano alla ricerca e all’avanzamento tecnologico, non solo sull’isola, ma a livello globale.

Giunto alla decima edizione, il riconoscimento ‘Talenti Giovani Italiani’ ha premiato figure emergenti in diversi ambiti professionali, da quello denominato ‘Finanza e Servizi’ (Stefania Signorelli, Donato Boccardi) a quello ‘Industria e Commercio’ (Flavio Mondello Malvestiti); da ‘Ricerca e Innovazione’ a ‘Media e Comunicazione’ (Eleonora Chiarella, Martina Bet, Gianluca Avagnina), fino alla sezione ‘Arte e Cultura’ (Matteo Augello e Piero Tommasoni). L’evento è stata anche l’occasione per annunciare un nuovo progetto di collaborazione tra Italia e Regno Unito, lo Young Leaders Programme (Ylp), previsto dal Protocollo d’Intesa bilaterale post Brexit firmato dal premier britannico Rishi Sunak e dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a coronamento del loro vertice a Londra dell’aprile scorso.

Un’iniziativa congiunta italo-britannica che punta a individuare giovani capaci di distinguersi per le loro qualità di leadership e capacità d’instaurare rapporti interpersonali tali da promuovere collaborazioni su progetti internazionali.