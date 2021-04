Regno Unito, promozione del Sistema Italia: martedì si presenta Confassociazioni Uk

“Nasce Confassociazioni UK, rete delle associazioni dei professionisti e delle imprese italiane per la promozione del Sistema Italia in UK. Questa nuova associazione verrà presentata con un webinar a Montecitorio martedì prossimo, 20 Aprile, dalle 16:00 alle 16:30. Relatori saranno Angelo Deiana, Presidente Confassociazioni, Stefano Potortì, Presidente della neo Confassociazioni UK, e Gianni Lattanzio, Presidente Confassociazioni Int”. Lo afferma Simone Billi, deputato della Lega eletto all’estero, moderatore del dibattito. “Sarà possibile seguire il video in diretta dal sito della Camera dei Deputati webtv.camera.it – spiega Billi – Ringrazio per la collaborazione nell’organizzazione il Centro Studi Machiavelli e per la promozione Radio Sparlamento, iNews, La Notizia, Verbum Press, Paese Italia Press, Ius Law Web Radio, Qui Londra, gioconews.it, Blackfriars Consulting, Faraglia & Vescovi Int.Law, Assocamere Estero, il Consolato Onorario di Bristol, ed il Comites di Londra”.