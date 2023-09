Regno Unito, scomparso a 94 anni Mohamed Al Fayed: suo figlio Dodi morì con Diana

Mohamed Al-Fayed, ex proprietario dei famosi grandi magazzini Harrods di Londra e padre di Dodi deceduto in un incidente stradale a Parigi con la principessa Diana, è morto. Aveva 94 anni. “La signora Mohamed Al Fayed, i suoi figli e nipoti desiderano confermare che il suo amato marito, il loro padre e il loro nonno, Mohamed, è morto pacificamente di vecchiaia mercoledì 30 agosto”, ha reso noto la famiglia. Al-Fayed, un uomo d’affari egiziano classica espressione del ‘self-made man’ è rimasto devastato dalla morte del figlio Dodi Fayed nell’incidente automobilistico a Parigi con la principessa Diana 26 anni fa ed ha trascorso il resto della sua vita nel dolore per quella perdita.