Regno Unito, sostenibilità aziendale: Londra premia l’italiana Esgeo

La startup innovativa tutta italiana ESGeo, nata per misurare, gestire e pianificare gli impatti su ambiente, società e governance, si è aggiudicata una competizione promossa dal Consolato Generale Britannico, a nome del Department for International Trade (DIT) del Governo britannico, competizione tra le scaleup innovative europee, ovvero le startup che ambiscono a un’espansione internazionale e mirano ad attrarre l’attenzione di investitori, clienti e partner internazionali. Infatti a soli tre anni dalla nascita ESGeo, che ha l’headquarter a Milano – fondata dal manager Fabrizio Fiocchi con il Gruppo Techedge -, ha ricevuto il riconoscimento “Tech Rocketship Awards Italy 2022” assegnato in occasione dell’evento “Open Innovation SMAU Londra”, presso l’Old Truman Brewery un tempo sede della più grande fabbrica di birra di Londra, ed oggi luogo di incontro per le imprese.

Esgeo oltre a supportare 60 partner tra cui grandi gruppi bancari da Illimity a Mediolanum, big corporate come Prysmian, la stessa Techedge, PMI e colossi come Ferrovie dello Stato, è partner tecnologico di ENI nella realizzazione della piattaforma Open-es, di Enel per il tool dell’analisi di materialità e stakeholder engagement e di Microsoft Italia con la creazione di moduli formativi che riguardano l’applicazione della tecnologia ai temi della sostenibilità. La società ha messo a punto una tecnologia sofisticata in grado di elaborare variabili complesse (come il settore di appartenenza, l’area geografica, il numero dei dipendenti ecc. ecc.) e gestirle nel tempo, confrontandole con le metriche del mercato. In particolare valuta correttamente i fattori ESG per misurare, gestire e pianificare gli impatti in vari settori e capire – sempre con l’obiettivo di migliorare la competitività – se un’azienda o la relativa catena di fornitori siano sostenibili o meno. Questo avviene attraverso la “sustanability intelligence”, una piattaforma ed un software specializzati nella gestione integrata dei dati non finanziari all’interno dei processi aziendali, certificati secondo gli standard GRI-Global Reporting Initiative (i più noti e adottati al mondo per la redazione del bilancio di sostenibilità). Inoltre in collaborazione con EticaNews, portale di riferimento per la sostenibilità in Italia, ha creato la ESG Academy, un percorso di formazione digitale specifico sulla sostenibilità, tramite la quale sono stati realizzati anche dei moduli formativi che riguardano l’applicazione della tecnologia ai temi della sostenibilità per “Ambizione Italia #DigitalRestart”, il piano quinquennale di investimenti per l’Italia del valore di 1,5 miliardi di dollari annunciato lo scorso 8 maggio da Microsoft Italia.