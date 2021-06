Regno Unito, successo del Gruppo Prelios ai GlobalCapital European Securitization Awards

Il Gruppo Prelios è tra i vincitori dei GlobalCapital European Securitization Awards 2021, terza edizione del premio internazionale organizzato dalla testata britannica GlobalCapital fondata nel 1987, che ha premiato le migliori operazioni di finanza strutturata del 2020 a livello continentale. L’Award nella categoria NPL Servicer of the Year è stato attribuito a Prelios al termine delle votazioni da parte degli operatori del settore e dei lettori di GlobalCapital. A esprimersi a favore dei vincitori di ciascuna categoria degli Awards, una platea di oltre 3.000 votanti da più di 800 aziende, con figure professionali che spaziavano da C-level, managing directors, portfolio managers e partners.”Questo Award va a tutte le donne e gli uomini del Gruppo Prelios: per prima cosa un ringraziamento a loro e, naturalmente, a chi ha votato per noi consentendoci di ottenere questo prestigioso premio” afferma Riccardo Serrini, Ceo del Gruppo Prelios. “Vincere il titolo di NPL Servicer of the Year significa, per noi, vedere riconosciuto un track record di oltre trent’anni, le nostre performance, il giudizio dei nostri clienti partner, dei regolatori, delle agenzie di rating”.(Segue) ECO NG01 lcr 041347 GIU 21