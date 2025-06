Regno Unito, World Drinks Awards 2025: Roner è “World’s Best Grappa”

La storica distilleria altoatesina Roner di Termeno è stata insignita di uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali del settore ai World Drinks Awards 2025, tenutisi presso l’esclusivo Waldorf Hotel di Londra: la Grappa Gewürztraminer Riserva è stata eletta miglior grappa al mondo. In un campo di concorrenti di altissimo livello, con distillerie provenienti da oltre 50 paesi, la Gewürztraminer Riserva di Roner si è affermata nella categoria World’s Best Grappa.

“Questo titolo rappresenta un grandissimo onore per la nostra azienda familiare e per tutto il team – dichiara Karin Roner, ceo della distilleria – La nostra Gewürztraminer Riserva rappresenta il nostro terroir unico, la patria del Gewürztraminer, e questo riconoscimento internazionale dimostra che il nostro impegno per la qualità ai massimi livelli dà i suoi frutti. Questo premio ci motiva a continuare a innovare, ad alzare sempre l’asticella e a garantire che in ogni bottiglia ci sia solo il meglio”.

La cerimonia di Premiazione a Londra è stata parte di una serata di gala che ha celebrato i migliori prodotti, personalità e brand dell’industria globale delle bevande. Durante una cena esclusiva, sono stati annunciati i vincitori mondiali in oltre 25 categorie – tra cui rum, gin e brandy – oltre alla grappa.