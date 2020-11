Regolarmente aperte le concessionarie auto anche nelle zone rosse

Venerdì 6 novembre entra in vigore il DPCM del

3 novembre 2020 ma la funzione di servizio alla mobilità di

persone e merci assolta dalle concessionarie di autoveicoli

continuerà ad essere pienamente operativa anche in Calabria,

Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, definite zone rosse

dall’ordinanza del Ministro della Salute. Il nuovo provvedimento

riconosce, infatti, il commercio al dettaglio di autoveicoli e

relative parti ed accessori fra le attività consentite e

individuate nell’Allegato 23 al DPCM. Lo sottolinea in una nota

Federauto. In un momento in cui la mobilità privata assume un

ruolo fondamentale per la sicurezza delle persone, tanto

importante quanto quella destinata alla logistica ed al trasporto

merci, le concessionarie continueranno a garantire, anche nei

giorni prefestivi e festivi, il proprio servizio alla

collettività, nel rispetto delle disposizioni relative alla

autocertificazione dei movimenti.

(ITALPRESS).