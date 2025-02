Regione Campania, si dimette Caldoro, capo dell’opposizione in Consiglio: Non mi ricandido

“Mi dimetto, ma aiuto con grande impegno il centrodestra”. Stefano Caldoro, ex ministro, ex presidente della Regione Campania e da due legislature capo dell’opposizione in Consiglio regionale della Campania, ha presentato le dimissioni irrevocabili in segreteria generale da consigliere regionale. “Un adempimento formale che per me ha anche un valore politico e sentimentale, di legame per il lavoro che abbiamo svolto in questi anni”, spiega. L’annuncio in una conferenza stampa questa mattina a Napoli. “Abbiamo lasciato una Regione migliore di quella che il centrosinistra lascia oggi”, dice, rivendicando i risultati raggiunti nel settore dell’Ambiente, della Sanita’, dei Fondi Comunitari durante il suo mandato da presidente (2010-2015). “Siamo agli ultimi sette mesi di legislatura – il suo ragionamento per motivare le dimissioni – abbiamo approvato l’ultimo bilancio nel quale l’opposizione e anche il ruolo dei rappresentanti dell’opposizione e’ fondamentale. Cosa rimane? la parte piu’ politica dell’azione del Consiglio, quella propria della campagna elettorale. Io non sono candidato al Consiglio regionale, quindi e’ un errore rimanere perche’ rimanere significa bloccare energie”. “Io non faccio il candidato, non ha senso che rimanga in Consiglio regionale. Non ho bisogno di avere una poltrona per forza per far politica. E credo sia il momento che chi non si ricandida dia spazio. Il capo dell’opposizione se ne deve assumere la responsabilita’, sarebbe strano rimanere e bloccare energie”, ribadisce. La sua intenzione e’ quella di “dare una mano al centrodestra perche’ allarghi. Bisogna incoraggiare energie in piu’, non solo di dinamismo o di capacita’ di incidere sul territorio ma anche elettorali. E non bisogna togliere al centrodestra neanche un voto”. “Oggi abbiamo un centrodestra in salute, con un ottimo governo nazionale e una forte leadership alla guida. Il presidente Meloni ha straordinaria forza in politica interna e nello scenario internazionale”, sottolinea. E in Campania “si possono vincere le elezioni e possano farlo Zinzi, Martusciello e Cirielli. Quest’ultimo e’ oggettivamente il piu’ forte”.