Relazioni pubbliche, Ferpi: ecco il nuovo Consiglio. Assia Viola delegata della Campania

Il nuovo Consiglio direttivo nazionale di Ferpi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, riunitosi sotto la presidenza di Filippo Nani, ha nominato i primi 7 responsabili territoriali delle Delegazioni regionali (che, da statuto, non prevedono un iter elettivo) per poi successivamente indire le Assemblee elettive regionali in Lombardia, Triveneto e Lazio. Per le Delegazioni della Sicilia e della Sardegna previsti nei prossimi giorni delle sessioni di approfondimento con i soci. “Durante la pandemia – ha dichiarato Filippo Nani, Presidente Ferpi – le Delegazioni hanno tenuto vicini i soci, organizzando eventi e iniziative, e lo saranno sempre di più in futuro perché rappresentano un anello fondamentale di congiunzione con i territori regionali, sviluppo e presidio fisico per i professionisti e antenna di rilevazione di fabbisogni specifici”

I Delegati regionali incaricati sono:

Abruzzo e Molise – Massimo Di Cintio: Fondatore e amministratore unico dell’agenzia Virgolacom (Public affairs, Media relations) con sedi a Pescara e Bari.

Campania – Assia Viola: Senior Consultant in Communication, External Relations & Press Office.

Emilia-Romagna – Barbara Benfenati: Corporate Communication Manager Alfasigma.

Liguria – Alessandra Grasso: Responsabile Comunicazione Agorà Coop, Genova.

Piemonte e Valle d'Aosta – Ezio Bertino: Consulente in Relazioni Istituzionali, PR e Comunicazione Strategica d'Impresa.

Puglia, Calabria e Basilicata – Gennaro Del Core: Consulente di comunicazione e brand journalism.

Toscana – Riccardo Gabriele: Titolare della Pr comunicare il vino, agenzia specializzata in relazioni pubbliche nel settore vino.

Il commento della nuova delegata campana

“Eredito l’importante testimone di Elena Salzano, CEO di Incoerenze ed oggi Consigliere Nazionale di Ferpi, che negli anni ha portato la delegazione campana a crescere – ha affermato Assia Viola – continueremo nel percorso di confronto e arricchimento con i tanti professionisti della comunicazione e delle PR presenti sul territorio, senza tralasciare le nuove tendenze e i nuovi scenari della nostra professione”.

L’associazione

Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche italiana) è l’associazione che rappresenta i professionisti che operano nelle Relazioni Pubbliche e nella Comunicazione nel nostro Paese. L’Associazione, costituita nel 1970, opera per valorizzare la professione dei relatori pubblici e dei comunicatori, per rappresentare i propri iscritti e per garantire nei confronti di committenti e imprese una tutela assicurata dai principi di etica e di autoregolamentazione dei comportamenti grazie ai Codici adottati. Dal 2014 Ferpi è inserita nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, riservato alle associazioni professionali che rilasciano attestato di qualità ai propri iscritti, secondo quanto previsto dalla L.4/2013.

ASSIA VIOLA- Breve Profilo

Classe 1982, Laureata Magistrale cum laude in Comunicazione d’Impresa presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Giornalista Pubblicista e Comunicatrice, Socia Professionista FERPI, con circa 20 anni di esperienza prevalentemente nell’industria B2B – aeronautica, automotive, sicurezza stradale – ma anche in quella B2C (food ed eventi), come Direttore nelle aree: Comunicazione, Marketing Strategico, Relazioni Esterne e Relazioni con i Media.

Attualmente Senior Consultant in Communication, External Relations & Press Office.

Tra gli incarichi istituzionali attivi: VicePresidente della sezione Aeronautica di Confindustria Brindisi, Componente della Commissione di Lavoro Affari Internazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria Nazionale, Coordinatrice del Comitato Imprenditrici di Confindustria Brindisi, Componente del Comitato di indirizzo e organizzativo dell’Associazione For Human Community.