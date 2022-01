Remigio Sequi presidente della Cooperativa assegnatari associati Arborea

L’Assemblea dei soci della Cooperativa Assegnatari Associati Arborea elegge il nuovo Consiglio d’amministrazione. Ne fanno parte Remigio Enrico Maria Sequi, Francesco Arcai, Flavio Cenghialta, Valentino Fettamelli, Gianni Schiavon, Gianfranco Piga, Giorgio Rossi, Bruno Petucco, Francesco Passerò. Nella prima riunione del Cda, svoltasi subito dopo la nomina, Remigio Sequi è stato eletto presidente.

“La composizione del nuovo Consiglio d’amministrazione – si legge in una nota diffusa dalla Cooperativa – riflette l’esigenza di rinnovamento emersa nel corso dell’ultima stagione assembleare. il nuovo CdA darà nuovo impulso al progetto di sviluppo avviato con successo negli ultimi anni che ha permesso ad Arborea di essere percepito come un player di rilievo nazionale con accresciute capacità produttive, rapporti commerciali consolidati con i principali distributori, obiettivi di sviluppo nei singoli mercati, sia in Italia che all’estero. Il nuovo ciclo favorirà il ricambio generazionale per rafforzare il distretto agroalimentare regionale e per costruire un futuro all’insegna dell’innovazione in grado di preservare i valori e mantenere salde le radici nel proprio territorio di appartenenza. Al precedente Presidente Gianfilippo Contu e agli altri membri del precedente Consiglio d’Amministrazione sono giunti i ringraziamenti di tutti i nuovi componenti del Consiglio per il lavoro svolto in passato. La Cooperativa è e continuerà ad essere sia un luogo di ascolto e di confronto per tutti soci, sia un volano di crescita, sviluppo e benessere per l’intero territorio della Sardegna”.