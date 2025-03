Remo Anzovino celebra vent’anni di musica con il tour “Atelier”

Remo Anzovino, compositore e pianista, tra i più originali ed eclettici interpreti del nostro tempo, presenta in tour il nuovo disco Atelier, con cui festeggia i venti anni di carriera. Si inizia il 14 marzo a Firenze, per proseguire il 15 marzo a Torino, il 17 marzo a Milano, il 25 e 26 marzo a Palermo, il 27 marzo a Catania, il 4 aprile a Bologna, il 10 aprile a Napoli, il 12 aprile a Roma, il 16 aprile a Padova, il 3 maggio a Bari. Uscito su etichetta Decca Italy e distribuito da Universal Music Italia, il nuovo disco in pochi giorni si è posizionato al 7° posto nella top 20 dei vinili più venduti e al 53° posto della classifica generale, divenendo di fatto l’unico disco di musica strumentale ad essere presente nella classifica FIMI/GFK dei 100 album più venduti e ottenendo il suo miglior piazzamento di sempre, a testimonianza di un sempre crescente seguito di pubblico. Il disco in piano solo – anticipato dai brani Chaplin, Istanbul e Galilei e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica (a questo link) – arriva dopo ventuno album e a distanza di due anni da Don’t Forget to Fly, il suo ultimo lavoro in studio. Atelier è un nuovo viaggio tra le mille possibilità espressive e stilistiche del pianoforte, in cui si fondono colori, timbri e registri musicali differenti. Una vera e propria festa, che delle celebrazioni importanti ha voluto mostrare lo spirito. È stato infatti registrato con il pubblico – in alcuni casi mantenendone gli applausi – in due esclusive serate a invito. Compongono l’album un inedito e venti brani scelti tra i suoi lavori più rappresentativi e quelli più amati dal pubblico, qui ri-composti dal vivo e dunque rinati in nuove e originali versioni. Pianista e compositore tra i più eclettici della musica strumentale contemporanea con oltre trenta milioni di streaming sulle principali piattaforme digitali, Remo Anzovino ripercorre in questo disco una carriera che ha saputo fondere musica, arte e cinema e che lo ha portato, nel 2019, alla conquista del Nastro D’Argento – Musica dell’Arte per le sue colonne sonore.