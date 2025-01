Remo Anzovino, fuori il nuovo brano e video “Istanbul”

Roma, 10 gen. (askanews) – È online da oggi “Istanbul”, il nuovo brano e video di Remo Anzovino. È la seconda anticipazione – dopo l’inedito “Chaplin”, del nuovo album “Atelier”, in uscita il prossimo 24 gennaio su etichetta DECCA ITALY e distribuzione Universal Music Italia, accompagnato da un instore tour e, a partire dalla primavera del 2025, da una tournée nelle principali città italiane.

Se Istanbul è il crocevia tra Oriente e Occidente, allo stesso modo in questo brano cade ogni confine culturale, ogni steccato musicale e il pianoforte diventa contenitore dei suoni del mondo.

“Volevo da tempo usare la mia voce come puro suono da fondere al pianoforte, senza alcun testo”, spiega Remo Anzovino. E aggiunge: “Volevo da tempo usare il mio stesso corpo per suggerire una idea di ritmo, di groove che dialogasse col mio strumento, senza alcun ausilio elettronico. ‘Istanbul’ si prestava musicalmente a tutte queste suggestioni perché rappresenta il luogo dove Oriente e Occidente si fondono. Sono felice di avere catturato nella performance live una versione così ipnotica del pezzo che corrisponde esattamente al linguaggio che volevo esprimere”.

Il brano Istanbul era originariamente contenuto nell’album “Nocturne”, il primo disco internazionale di Remo Anzovino pubblicato nel 2017. Quella registrata per “Atelier” è una rinnovata versione ad alto tasso performativo e immaginativo che riesce a fare entrare chi ascolta nell’ipnosi dei minareti e di una cultura millenaria. La voce intona un affascinante arabesco-scat in raddoppio con lo strumento, il corpo diventa percussione a suggerire i ritmi di quella area geografica, dipingendo così un vero e proprio viaggio sonoro.

Con questo nuovo album l’artista festeggia il suo percorso ventennale: un inedito (Chaplin) e 20 dei suoi brani più significativi riarrangiati per piano solo e registrati in due irripetibili serate nello studio del grande artista Giorgio Celiberti. Da qui il titolo “Atelier”, a rimarcare il rapporto che da sempre lega Anzovino all’Arte in ogni sua espressione.

Il tour instore farà tappa il 24 e 25 gennaio a Udine all’Atelier Celiberti (alle 18.30); il 28 gennaio a Pordenone, Auditorium Concordia (alle 20.30); il 30 gennaio a Verona, Feltrinelli di Via Quattro Spade (alle 18); il 3 febbraio a Milano, Feltrinelli di Piazza Piemonte (18.30); il 4 febbraio a Firenze, Feltrinelli Piazza della Repubblica (ore 18); il 5 febbraio a Roma, Feltrinelli Appia (alle 18); il 7 febbraio a Napoli, Feltrinelli Martiri (ore 18).