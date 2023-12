Renato Antonini a.d. di Zurich Investments Life dal 1° gennaio

Zurich Investments Life annuncia il nuovo amministratore delegato. Renato Antonini assume la carica a partire dal 1° gennaio 2024, secondo la decisione del consiglio d’amministrazione della società, dedicata all’offerta e alla distribuzione di prodotti assicurativi Vita (protezione, investimento, risparmio) e pensionistici.

Antonini vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore assicurativo. Inizia la carriera in Banca Fideuram, dirigendo la pianificazione e il controllo, per poi passare alla direzione pianificazione strategica di Allianz Italia. Qui gestisce la pianificazione aziendale e commerciale della rete dei promotori finanziari di Allianz Bank Financial Advisors e della società di gestione del risparmio del Gruppo.

Gran parte della sua carriera è stata all’interno del Gruppo Generali: ricopre ruoli di responsabilità nei prodotti vita e previdenziali di Alleanza Assicurazioni e Alleanza Toro. Dal 2013 guida la strategia dell’Italia e dei Paesi EMEA del Gruppo Generali, diventando poi chief Insurance officer di Alleanza Assicurazioni nel 2015. Il suo incarico più recente è come responsabile della direzione Vita e Welfare in Italiana Assicurazioni (Reale Group), dal 2022 fino ad oggi.