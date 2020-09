Renato Calabrese, Probios sceglie un manager napoletano come d.g.

Renato Calabrese, 41 anni, è stato nominato direttore generale di Probios, azienda italiana leader nel settore dell’alimentazione biologica vegetariana. Calabrese, laureato in Economia Aziendale all’università Federico II di Napoli, ha maturato una significativa esperienza in gruppi nazionali ed internazionali in Italia e all’estero. Manager capace di portare a termine con successo sfidanti piani di sviluppo, anche in aziende del settore agroalimentare, unisce un solido background in ambito finanziario ad una rilevante attitudine commerciale.