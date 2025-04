Renato Del Mastro è il nuovo delegato provinciale Coni di Salerno

La nomina è arrivata dal presidente del Comitato regionale della Campania del Coni Sergio Roncelli: Renato Del Mastro è il nuovo delegato provinciale di Salerno del Coni per il quadriennio olimpico 2025-2028. Subentra a Paola Berardino che dopo due mandati è stata eletta pochi giorni fa componente della giunta regionale del comitato campano del Coni. Renato Del Mastro, 61 anni, vanta un attivo percorso nello sport salernitano e non solo. Dal 1977 ha cominciato nella scherma da schermitore per poi passare a fare l’arbitro nazionale ed internazionale ed infine il dirigente, ricoprendo incarichi in Italia ed all’estero. Ha anche maturato significative esperienze in altre federazioni, negli enti di promozione sportiva, nelle discipline sportive associate e nelle associazioni benemerite. È stato anche componente della scorsa giunta regionale del Coni ed attualmente è delegato regionale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.