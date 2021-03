Renato Di Napoli confermato presidente nazionale della Federazione Tennistavolo

Renato Di Napoli, partenopeo di nascita e torinese di adozione, è confermato per il secondo mandato, per il quadriennio 2021-2024, alla guida della Federazione italiana Tennistavolo. Nell’assemblea elettiva nazionale ordinaria, svolta nel centro congressi dell’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino, ha ricevuto 20.121 voti, pari al 51,93%, contro i 18.627 (48,07%) di Marcello Cicchitti. “Il mio ringraziamento – afferma Di Napoli – va a chi mi ha votato e anche a chi non mi ha votato. Sono grato a tutto il movimento, ai dirigenti, tecnici e atleti, che hanno premiato il lavoro che abbiamo svolto in questi quattro anni e hanno voluto sostenere la continuità del nostro progetto, che è sempre stato rivolto all’interesse di tutte le associazioni e non solo di poche”.