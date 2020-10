Renato Lori, uno scenografo alla guida dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

E’ Renato Lori il nuovo direttore dell’Accademia di belle arti di Napoli per il triennio 2020-2023. L’esito arriva dopo due giorni di votazioni, in via telematica. Lori era in corsa con Giovanna Cassese e Dario Giugliano. Il risultato definitivo e’ stato raggiunto al secondo turno al termine del ballottaggio tra Cassese e il neo eletto. La direzione di Renato Lori segue al doppio mandato di Giuseppe Gaeta, alla guida dell’Accademia dal 2014. Renato Lori, scenografo teatrale e cinematografico, ha 65 anni e si e’ diplomato nel 1978 in scenografia proprio all’Accademia; docente dal 1996, ha insegnato Scenografia a Milano, Bari, Catanzaro, Torino, Venezia, Foggia e Catania; h pubblicato numerosi libri sulla scenografia teatrale e cinematografica; vanta al suo attivo collaborazioni con registi quali Ugo Gregoretti, Mauro Bolognini, Franco Pero’, Tony Servillo, Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Francis Ford Coppola, Massimo Martella e Alessandro Haber.