Renato Natale, sindaco di Casal di Principe (Caserta), entra a far parte dell’ufficio di presidenza di Avviso Pubblico. Un’associazione che riunisce oltre 400 enti locali impegnati in azioni di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione. Nata nel 1996, negli ultimi tre anni Avviso Pubblico ha visto crescere i propri associati del 20% e ha messo in campo numerosi progetti di interesse nazionale.