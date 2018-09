Renato Puglisi al comando dei Carabinieri di Urbino

Renato Puglisi, 30 anni, di Siracusa, è il nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Urbino (Pesaro). E’ nell’Arma dal 2009 dopo aver frequentato la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, quindi i Corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. A Roma ha conseguito anche la laurea in Giurisprudenza all’Università di Tor Vergata. Nonostante la giovane età, è già stato Comandante del Nucleo Operativo di Frascati, aiutante in campo del vice comandante Generale dell’Arma e infine comandante del Nucleo Operativo di Milano Duomo. “Sono onorato – ha detto oggi il comandante Puglisi incontrando la stampa – di svolgere il mio servizio nello stesso luogo dove lo svolse l’attuale comandante generale dell’Arma. Sto scoprendo questa meravigliosa città giorno dopo giorno, anche per adeguare i nostri servizi alle esigenze di questo territorio. Dedicherò particolare attenzione alle problematiche giovanili e alle violenze di genere, per diffondere una cultura della legalità e assicurare ordine e sicurezza pubblica”.